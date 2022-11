Amende record pour Cristiano Ronaldo ? Manchester United réagit à l’interview du Portugais

Les mots de Cristiano Ronaldo continuent de faire parler. Non retenu par Ten Hag pour le match face à Tottenham, le Portugais a décidé de donner une interview où il a réglé ses comptes. Le joueur a notamment indiqué qu’il ne "respectait plus" son entraîneur. Les conséquences de cette sortie sont nombreuses.

Manchester United a réagi via un communiqué. "Le club a pris note de l’interview de Cristiano Ronaldo et examinera sa réponse une fois que tous les faits auront été établis. Nous restons concentrés sur la préparation de la seconde moitié de la saison et sur la poursuite de l’élan, de la confiance et de l’unité qui se construisent entre les joueurs, l’entraîneur, le personnel et les fans."

Une amende record ?

Si le propos se veut diplomate, une sanction financière énorme serait prévue pour "CR7". Selon la presse anglaise, une amende d’un million de livres (1,14 million d’euros) devrait sanctionner celui qui va participer à sa cinquième Coupe du monde.