Pep Guardiola a témoigné en faveur de Benjamin Mendy à son procès : "C’est un bon garçon"

Le procès Benjamin Mendy continue. Jugé depuis le début du mois d’août et accusé de sept viols, d’une tentative de viol et d’une agression sexuelle contre sept femmes, le Français a pu donner sa version la semaine dernière. Ce lundi, le tribunal a entendu un témoin particulier durant une dizaine de minutes. C’est Pep Guardiola, l’entraîneur de Manchester city à la base de l’arrivée du latéral en Angleterre lors de la saison 2017-2018 qui a témoigné. Et le Catalan a dépeint le portrait d’un homme… sympathique. "C’est un très bon garçon, il est généreux… C’est un garçon vraiment drôle […] Il y avait beaucoup d’attentes sur ses épaules […]"

L’ancien joueur du Barça a continué à prendre la défense de son ex-élément en affirmant "qu’il était si facile à gérer" tout en précisant qu’il ne pouvait pas tout savoir de la vie de son groupe. "Je contrôle mes joueurs quand nous sommes ensemble à l’entraînement. Dans leur vie privée, je ne sais pas ce qu’ils font. Je ne suis pas les joueurs sur les réseaux sociaux, donc je ne sais pas ce qu’ils font hors des entraînements et des matchs. […] Je ne suis pas son père."

Ce témoignage pourrait jouer en faveur de Mendy à l’issue du procès.