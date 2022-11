Apple, l’homme le plus riche de Grande-Bretagne ou même Elon Musk: les candidats au rachat de Manchester United ne manquent pas

Manchester United vit des jours agités en pleine Coupe du monde. Après la saga Cristiano Ronaldo et son interview à charge pour les Red Devils, le Portugais a été licencié en début de semaine. Mais ce n’est pas tout puisque mardi le club annonçait que la famille Glazer, propriétaire du club depuis 2005, était disposée à céder Manchester United.

Les candidats pour reprendre le club semblent nombreux si l’on en croit la presse britannique ces derniers jours. Ainsi, selon une information du Daily Star, reprise par d’autres médias anglais, le géant Apple serait intéressé par le rachat du club lauréat de deux Ligue des Champions. L’entreprise américaine pourrait faire une offre avoisinant les 6 milliards d’euros, ce qui constituerait, si celle-ci est acceptée, l’acquisition la plus chère de l’Histoire pour un club de football.

La triste fin de Cristiano Ronaldo à Manchester United

Apple est l’une des multinationales les plus connues au monde. Fondée par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne, elle possède aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel de près de 380 milliards d’euros. Toujours selon le Daily Star, Tim Cook, le patron actuel de l’entreprise commercialisant des produits électroniques, serait en train “d’explorer les opportunités que pourrait offrir l’acquisition de Manchester United.”

Après Chelsea, Jim Ratcliffe revient à la charge avec un argument de poids

Mais Apple ne serait pas seul dans la course à l’achat du club anglais. Selon plusieurs journaux anglais dont le Sun, le Telegraph et le Financial Times, un consortium emmené par l’homme d’affaires Jim Ratcliffe pourrait également investir dans le club mancunien. Ratcliffe est le patron de l’entreprise INEOS, spécialisée dans la chimie et possède déjà l’OGC Nice et Lausanne.

L’homme d’affaires, considéré comme l’homme le plus riche de Grande-Bretagne avait également été cité parmi les pistes dans le rachat de Chelsea l’été dernier au milliardaire russe Roman Abramovich. Mais finalement le club londonien avait été repris par l’Américain Tedd Boehly.

Récemment, Ratcliffe a confirmé avoir eu des vues sur Manchester United : “Si le club avait été à vendre cet été, oui, nous aurions probablement tenté notre chance à la suite de ce qui est arrivé avec Chelsea, mais on ne peut pas rester là à attendre indéfiniment que Manchester United soit disponible. J’ai rencontré Joel et Avram, et ce sont des gens adorables. Ce sont de vrais gentlemen, et ils ne veulent pas vendre”, avait-il confié il y a quelques mois.

Visiblement Ratcliffe n’a toujours pas abandonné l’idée d’investir dans un club anglais et pour donner plus de poids à son projet, il y aurait associé l’ancienne légende de Man U, un certain David Beckham, lui aussi devenu homme d’affaires et propriétaires de l’Inter Miami en MLS.

Manchester United, le nouveau joujou d’Elon Musk ?

À côté de ces deux pistes concrètes, Elon Musk, le nouveau patron fantasque de Twitter, a également montré son intérêt. Dans un tweet, il avait écrit l’été dernier qu’il rachèterait le club. Son tweet a rapidement dépassé les 800 000 likes sur le réseau social, faisant l’effet d’une bombe. Reste à savoir si le milliardaire américain va revenir à la charge dans les prochains jours.