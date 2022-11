Une bagarre générale a éclaté lors du match Spartak Moscou-Zenith. Six cartons rouges ont été donnés.

Scène incroyable en Russie : quand Nicholson (ex Charleroi) est fêté par tout un vestiaire pour avoir donné un coup de poing à un adversaire

Le football continue en Russie malgré la Coupe du monde. Expulsée des barrages pour le Mondial il y a quelques mois suite à la guerre avec l’Ukraine, l’équipe nationale russe ne joue plus et le championnat se poursuit normalement.

Dimanche, le choc entre le Spartak Moscou et le Zenith a mal tourné. On ne retiendra pas la victoire aux tirs au but (4-2) après un match terne (0-0) du club de Saint-Pétersbourg mais l’incroyable bagarre générale qui a eu lieu à la 90e +7.

Que loucura!



O pau quebrou em Zenit e Spartak pela Copa da Rússia hoje.



Seis jogadores expulsos, entre eles os brasileiros Malcom e Rodrigão. pic.twitter.com/ZhkMyY0x9N — Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) November 27, 2022

Un banal accrochage entre Quincy Promes et Wilmar Barrios a accouché d’une véritable bagarre où des poings ont été échangés. En plus des dix avertissements donnés pendant la rencontre, six joueurs ont été expulsés suite à la bagarre. Trois de chaque côté.

Parmi eux, Shamar Nicholson. L’ancien attaquant de Charleroi n’a pas hésité à se battre. Pire, les joueurs du Spartak Moscou ont regardé les images de la bagarre dans le vestiaire après la rencontre. Ils n’ont pas hésité à exulter et à féliciter Nicholson comme s’il avait marqué un but lorsque le replay a montré la droite décochée par le Jamaïcain. Tout bonnement surréaliste.