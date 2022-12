La FIFA lance une nouvelle compétition: la Coupe du monde des clubs à 32 équipes à partir de 2025 !

Vers un changement majeur pour la Coupe du monde 2026 ?

À l'origine, la FIFA avait décidé de lancer une Coupe du monde des clubs à 24 équipes durant l'été 2021 mais le tournoi avait été annulé afin de disputer l'Euro 2020 et la Copa America, reportés d'un an à cause de la pandémie de coronavirus.

La FIFA a finalement décidé de mettre sur place une compétition à 32 équipes dont la première édition aura lieu en 2025. Les dates et le pays-hôte ne sont pas encore connus