Il y a deux semaines, la presse espagnole l’envoyait en Arabie saoudite à Al-Nasrr. “Je ne peux rien dire sur Cristiano, sinon cela apparaîtrait immédiatement dans les gros titres : “García : à propos de Ronaldo”. Ce que je vois, c’est que cela a été un feuilleton et que cela a été une promotion très importante pour Al Nassr”, a commenté Rudia Garcia, l’entraîneur d’Al-Nasrr.

Son président lui a été plus discret. “Qui est-il ? Non, je ne connais pas Cristiano Ronaldo” quand un journaliste lui a posé la question de savoir si l’ancien joueur du Real était là. Musalli Al-Muammar a, par la suite, été plus sérieux.

”Cristiano était occupé récemment avec la Coupe du Monde et je ne m’attendais pas à ce qu’il négocie avec qui que ce soit. Nous ne parlerons pas des autres joueurs, je souhaite le meilleur à Cristiano peu importe sa décision.”

La suite, au prochain épisode..