Le contrat record de Ronaldo est sous le sapin : la décision est imminente

Son discours était celui-ci voilà trois semaines : “Non, ce n’est pas vrai, il n’y a pas d’accord entre moi et Al-Nassr.” Mais la situation est sur le point d’évoluer. Libre de tout mouvement depuis la rupture de son contrat avec Manchester United fin novembre, Cristiano Ronaldo attend patiemment avant de prendre la meilleure décision possible : rester en Europe pour le privilégier un dernier défi sportif, ou s’en aller en Arabie saoudite pour l’argent.