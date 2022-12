La Juventus solde l'ère Agnelli mardi lors de son assemblée générale des actionnaires

Cette assemblée générale des actionnaires à l'ambiance morose, déjà repoussée à deux reprises, se tient alors que la Juve est officiellement sans direction: Andrea Agnelli a démissionné le 28 novembre, avec l'ensemble de son Conseil d'administration, sous la pression d'une enquête pour des irrégularités comptables présumées.

Trois jours plus tard, le 1er décembre, celui qui dirigeait le club depuis 2010 a fait l'objet d'une demande de renvoi en procès, avec onze autres ex-dirigeants, pour ces infractions présumées sur les finances du club, coté en bourse.

La Juve est soupçonnée d'avoir manipulé le marché en diffusant des informations financières biaisées mais aussi d'avoir produit des factures pour des transactions inexistantes, sur la période 2018-2021.

L'année 2023, qui marquera le 100e anniversaire de la prise de contrôle par la famille Agnelli, sera donc loin d'être aussi festive qu'espérée pour un club replongé dans des tourments.

Outre l'enquête judiciaire sur ses comptes, le club est également dans le viseur du gendarme boursier italien, de la Fédération italienne et de l'UEFA. La Juve, le club le plus titré du football italien (36 titres de champion ou scudetti), déjà en conflit ouvert avec l'instance européenne sur la Super Ligue depuis plus de dix-huit mois, est engagé dans un plan de redressement visant à se conformer aux règles financières de l'UEFA.