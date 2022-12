Premier League : Noël au balcon, Pentecôte en champion ?

Une éternité. Arsenal n’a plus été couronné roi d’Angleterre depuis 2004, et la formidable saison des Invincibles d’Arsène Wenger. Lorsque Lehmann, Cole, Campbell, Bergkamp, Henry, Vieira, Pirès et...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous