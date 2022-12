Après Cristiano Ronaldo, un autre ancien joueur de Manchester United dézingue le club : “Je ne sais pas quel était le problème”

Dans une interview accordée au Telegraph le milieu offensif est revenu sur sa fin de parcours à Manchester United. “Je ne sais pas pourquoi je ne jouais pas. Je ne sais pas quel était le problème, s’il s’agissait de politique ou autre. Je n’ai toujours pas eu de réponse à ce jour mais je n’ai même pas demandé”, a-t-il expliqué, estimant que de par son passé au club, il aurait mérité un peu plus de respect, “j’aurais préféré que quelqu’un, par respect pour ma longévité, me dise : 'voilà pourquoi tu ne joues pas', mais je n’ai jamais eu droit à cela. J’ai eu du mal à le comprendre.”

Lingard estime que sa mise à l’écart n’est pas dûe à ses prestations ou son implication à l’entraînement, estimant également qu’il n’est pas du genre à plomber l’ambiance dans un vestiaire : “Je m’entraînais dur et j’étais pointu, j’étais prêt à jouer les matchs. Lorsque vous travaillez dur à l’entraînement et que vous ne jouez pas à la fin, c’est très frustrant. J’ai dû me débrouiller l’année dernière parce que je savais que je serais libre. Je ne suis pas vraiment le genre de gars à bouder, dans le vestiaire, je suis toujours ce personnage pétillant avec de bonnes vibrations. Je poursuivais mon entraînement et je faisais mon travail, puis ici et là j’arrivais, et j’essayais de donner le meilleur de moi-même.”