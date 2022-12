Gakpo s'engage avec Liverpool: "L'endroit parfait pour moi"

"Je me sens très bien, je suis très excité à l'idée de jouer ici. J'ai hâte de débuter les entrainements et de jouer pour ce club fantastique", a dit le Néerlandais, cité par son nouveau club. "Je pense que c'est l'endroit parfait pour montrer ce dont je suis capable et aider l'équipe à atteindre de grandes choses."

"Personnellement, c'est le bon endroit pour se développer car je vais pouvoir énormément apprendre au contact des grands joueurs présents au club", a ajouté le pur produit du PSV, où il a joué 159 matchs et marqué 55 buts depuis ses débuts en février 2018.

# Belga context

## Related link(s)

[Premier League - Lien LFC](http://m.belga.be?m=kemlbgkf)

View full context on [BelgaBox] ( http://m.belga.be?m=pokckmop )

YDC/