Carlo Ancelotti : “On ne sortira pas de ma bouche que Messi est le meilleur de l’histoire”

C’est sans doute en partie en raison de la rivalité historique et ancestrale entre le Real Madrid et le FC Barcelone qui lui fait dire cela. En conférence de presse, à la veille de la reprise du championnat d’Espagne, Carlo Ancelotti a été interrogé au sujet de Lionel Messi, qui est encore un peu plus entré dans l’histoire en remportant la Coupe du monde avec l’Argentine.