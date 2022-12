Eliesse Ben Seghir à la folie: qui est la nouvelle pépite de Monaco que l'on compare déjà à Kylian Mbappé?

Entré à la mi-temps pour Monaco, il a littéralement fait imploser Auxerre alors que le score était de 1-1. Un choix étonnant, mais surtout gagnant de la part de Philippe Clement ! Treize minutes après son entrée, il était à la bonne place pour mettre son équipe aux commandes du gauche. Alors que l'AJA était revenue à 2-2, il a ensuite enroulé un amour de ballon du droit dans le petit filet du gardien adverse pour offrir la victoire à son équipe.

Inconnu du grand public avant cette rencontre, la décision de Philippe Clément en a fait tiquer plus d'un. Tout simplement car le minot avait remplacé le capitaine Wissam Ben Yedder. "On avait tactiquement besoin d'un joueur supplémentaire dans l'entrejeu, et donc de jouer avec trois milieux. Wissam et Breel (Embolo) ensemble, ce n'était pas assez dans les courses ni dans les efforts défensifs. À cause de ça nous avions des problèmes derrière", a justifié l'ancien coach du Club de Bruges.

Grâce à cette performance, l'international U18 tricolore entre également dans les livres d'histoire et talonne une légende du football français. Il est devenu le 2e plus jeune joueur à marquer un doublé pour Monaco en Ligue 1, après Thierry Henry contre Lens en 1995 (17 ans et 255 jours). Vous avez dit précoce ?

"Ce n'est pas une surprise"

Pour sa première en championnat (il avait déjà joué quelques minutes en Europa League), tout le monde s'est montré impressionné par le niveau de Ben Seghir. Pas Philippe Clément qui, lui, s'est montré impassible. "Ce n'est pas une surprise, on avait déjà vu à l'entraînement ce qu'il pouvait faire avec nous", a-t-il expliqué après la rencontre en conférence de presse. Comme en Belgique, le coach veut donner la chance aux joueurs qui le mérite, novice ou non. "Nous sommes un club qui donne leur chance aux jeunes joueurs, il a seulement dix-sept ans et il a prouvé ses qualités pendant les séances. Il n'y a pas de différence entre des jeunes joueurs et des joueurs de plus de 30 ans, il faut leur donner une chance quand ils le méritent. Eliesse a fait une bonne préparation lors des amicaux, nous sommes contents de ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a naturellement un gros potentiel de progression, mais il méritait cette chance."

Au micro de Amazon Prime, Mathieu Bodmer s'est également montré calme face au talent du jeune homme. "Sincèrement, il suffit de l'avoir vu jouer au moins une fois", a commencé celui qui est aussi directeur sportif au Havre. "J'ai eu la chance de le voir évoluer avec la génération 2005 car pas mal de mes joueurs sont dans la même sélection que lui. C'est un joueur fantastique." Cependant, le plus dur commence selon l'ex-milieu de terrain. "Il démarre en Ligue 1 et tout le monde a vu son talent", poursuit-il. "Maintenant, il faut confirmer et refaire cela dans trois jours. Puis dans une semaine et ainsi de suite."

Comme Kylian Mbappé l'expliquait lors d'une interview mémorable, il ne faut pas lui parler d'âge. On peut appliquer cela avec Ben Seghir qui est sous contrat en principauté jusqu'en 2025. On ne sait pas s'il fera la même carrière que la fusée de Bondy, mais il le devance déjà sur un point. KM7 avait déjà 18 ans lorsqu'il avait marqué, non pas un doublé, mais un triplé de face à Metz en 2017. Le jeu des comparaisons est donc déjà lancé.