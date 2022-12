Kevin De Bruyne + Erling Braut Haaland = ⚽️! pic.twitter.com/zKLy4YADYO — ⚽️ Futebol Arte ⚽️ (@10futebolarte_) December 23, 2022

Ce mercredi soir, il a fait trembler les filets à deux reprises contre Leeds. Ce qui porte son total à 20 goals en 14 apparitions. Pire, il lui faut un peu plus d'une mi-temps pour terroriser les défenses du Royaume. En plus de ses buts, il a offert trois passes décisives à ses partenaires en 1130 minutes. Ce qui signifie qu'il est décisif toutes les 49. Affolant, tout simplement.

Haaland reprend les bonnes habitudes 🎯pic.twitter.com/gv4naGmNmL — Manchester City (@ManCityFra) December 29, 2022

Grand absent du mondial, Haaland a pu se reposer pendant un mois. Mais en avait-il réellement besoin? Une chose est certaine, il a rongé son frein pendant que ses coéquipiers se baladaient au Qatar. "J'étais à la maison, un peu en colère de ne pas avoir participé à la Coupe du Monde", a-t-il commencé après la rencontre pour Amazon Prime. "J’ai rechargé mes batteries. Voir d’autres gars marquer pour gagner des matchs à la Coupe du Monde m’a motivé et irrité. Je suis plus affamé que jamais."

Pep Guardiola: "Il n'est pas encore à son maximum"

Depuis son arrivée, le cyborg affole donc les compteurs. Et Pep Guardiola tire le meilleur du Norvégien. Même s'il semble qu'un chien avec un chapeau pourrait également manager l'attaquant tant sa puissance et son sens du but sautent aux yeux. Pour autant, le bougre assure qu'il peut faire mieux. "Je viens de le dire dans les vestiaires, j'aurais pu en mettre cinq… J'ai besoin de m'entraîner." De quoi faire peur aux défenseurs adverses. Mais pas à Guardiola, même si le Catalan partage l'avis de son poulain. "Il rate des occasions, mais ses statistiques sont exceptionnelles", a-t-il enchaîné. "C'est une menace formidable sur le plan offensif, il est toujours dans la bonne position au bon moment."

Les deux hommes sont de nature exigeante. Pour son entraîneur, Haaland n'a pas de limites. "Il peut encore mieux faire. Je pense qu'il n'est toujours pas à son meilleur niveau à cause de la blessure qu'il a eue à Dortmund. Bouger son énorme corps, ce n'est pas facile pour lui. Plus il jouera, et meilleur ce sera. J'ai le sentiment qu'il n'est pas là que pour les chiffres. Il veut gagner."

Gagner, ce n'est pas encore totalement le cas en Premier League. Alors qu'on attendait Liverpool, c'est Arsenal qui fait de la résistance cette saison. Les Gunners ont toujours cinq points d'avance sur les Citizens après 15 journées. Avec Haaland, City espèrera refaire son retard. Ce sera également l'occasion pour l'attaquant de chasser d'autres records comme le nombre de buts sur une saison (34) ou les matches consécutifs avec au moins un but (11). Une chose est certaine : avec un Haaland de ce niveau, tout est possible.