Crochet, talonnade, but et assist: Openda humilie le PSG, Lens relance la Ligue 1 ! (VIDÉOS)

Une merveille de passe en profondeur, une splendide course et un crochet diabolique pour envoyer deux Parisiens au sol et tromper Donnarumma (28e). L’action emmenée par Seko Fofana et conclue admirablement par Loïs Openda...