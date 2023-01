”Finir avec dignité dans un bon club” : des propos de Cristiano Ronaldo refont surface après sa signature à Al-Nassr

Ce choix pour l’Arabie saoudite et Al-Nassr peut également paraître si on réécoute des propos du Portugais lui-même il y a quelques années. En 2015, dans une interview accordée à ITV, le quintuple Ballon d’Or expliquait son envie de finir sa carrière professionnelle “au top niveau” et “avec dignité, dans un bon club”.

”Une triste fin” : deux légendes de Premier League critiquent le choix de Cristiano Ronaldo pour Al-Nassr

Le Portugais précisait même qu’il ne voulait pas achever son parcours “aux États-Unis, au Qatar ou à Dubaï”. S’il n’avait pas précisé l’Arabie saoudite à l'époque, on se doute qu’il mettait le championnat du pays du Golfe dans la même catégorie. “Ce n’est pas pour moi. Je ne veux pas dire que ces championnats ne sont pas bons mais je ne me vois pas aller là-bas”, précisait-il encore à l’époque.

Visiblement, la réalité a rattrapé le génial joueur portugais qui a donc signé à Al-Nassr près de 8 ans plus tard…