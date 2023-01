”La Liga ne fait rien” : Vinicius ne cache pas sa colère après avoir été victime d’insultes racistes à Valladollid (VIDEO)

« Fils de p***, sale sin**, etc. »



Voici ce qu’ont dit les supporters de Valladolid lors de la sortie de Vinicius Jr. Un joueur vraiment très peu protégé par les arbitres et instances espagnols.



Jusqu’à où ça ira ? pic.twitter.com/IOzHSivwWh — Le Journal du Real (@lejournaldureal) December 31, 2022

La Liga n’a pas encore communiqué sur ces événements et l’absence actuelle de sanctions. Un mutisme qu’a pointé du doigt le principal concerné. Sur Twitter, Vinicius Junior a commenté ce nouveau dérapage raciste de la part de supporters à son encontre : “Les racistes continuent d’aller dans les stades pour voir le meilleur club du monde et la Liga continue de ne rien faire”, s’est-il insurgé, “mais je continuerai la tête haute en célébrant mes victoires et celles du Real Madrid. Et en fin de compte, c’est ma faute.”