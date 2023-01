Après la défaite du PSG, voici le dernier club invaincu en Europe cette saison

Il aura fallu attendre 17 journées pour voir Paris tomber. Face à Lens et un Openda de gala, les Parisiens se sont inclinés logiquement (3-1). Les hommes de Galtier n’avaient pas connu la défaite cette saison. Le club de la capitale avait collectionné 19 victoires (14 en L1, 4 en C1 et le Trophée des Champions) et réalisé 4 nuls (2 en L1, 2 en C1).