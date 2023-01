S'il a été brillant sur les pelouses qataries, il a aussi été beaucoup critiqué pour sa célébration grotesque au moment de recevoir son trophée de gardien du tournoi. De plus, il a également été très chambreur envers les Français et plus particulièrement un certain Kylian Mbappé.

Emiliano Martinez. ©Photo News

Pas titulaire contre les Londoniens, le gardien était tout de même sur la feuille de match. Et Dibu, comme il est surnommé dans son pays, a croisé le chemin de Hugo Lloris dans le tunnel avant la rencontre. Des images captées par Canal+ où on ressent une certaine forme de froideur entre les deux hommes. Même si l'interprétation de ces images est complexe, car le gardien de Tottenham est également très concentré avant de rentrer sur la pelouse.

Quel avenir pour Martinez?

Après avoir défrayé la chronique, Emiliano Martinez était au centre de toutes les attentions dans son club. Plusieurs médias britanniques, Mirror en tête, avaient évoqué un possible départ après ses différentes frasques. Plusieurs noms avaient été évoqués pour le remplacer tandis que le bougre intéresserait des écuries comme le Bayern Munich. Une rumeur qui fait sens avec la blessure de Manuel Neuer.

D'autant plus qu'Unai Emery avait annoncé vouloir "discuter avec son joueur" pour ses célébrations et que le portier espagnol n'avait jamais fait jouer Martinez lors de son passage chez les Gunners.

Après la victoire de son équipe en terre londonienne, l'Espanol s'est exprimé à propos de son joueur et sur la hiérarchie des gardiens. "Emi est très important et il est le numéro un", a-t-il tranché. "Robin connaît son rôle et il est très positif en tant que personne. Des matches comme aujourd'hui, où nous avons besoin de ses performances, il les a réalisés."

Pour Emery, il n'a jamais été question d'un départ. "C'était notre plan de ne pas le faire jouer aujourd'hui", a-t-il poursuivi. "Nous avons d'abord préparé Emi pour qu'il se repose quelques jours après la Coupe du monde, et avec Robin, nous travaillons et essayons de lui donner confiance. La confiance, c'est quand vous pouvez la montrer sur le terrain et jouer des matchs comme aujourd'hui. Il méritait ce match sans faute. Sa performance était incroyable. Emi s'entraînera demain et mardi et se rapprochera de jouer avec nous. Mais après aujourd'hui, nous pouvons croire en Robin Olsen."