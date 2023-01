Lukaku et Dzeko : duel ou duo XXL à l’Inter Milan ?

Fermez les yeux et imaginez un duo d’attaquants d’1,91m et 1,93m impliqués au total dans près de 1 000 buts en carrière (718 buts et 272 passes décisives). Ouvrez les yeux et découvrez cette image de Romelu Lukaku aux côtés...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous