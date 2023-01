Cette semaine, Van Dijk avait déjà quitté le terrain prématurément lors du match de championnat perdu contre Brentford (3-1). "Virgil voulait continuer à jouer, mais je n'ai pas voulu prendre de risque", a-t-il expliqué.

"Le diagnostic nous a surpris" a poursuivi Klopp. "Il va devoir s'absenter pendant quelques semaines et certainement plus d'un mois. Espérons qu'il soit rétabli le plus rapidement possible. Cette situation n'est pas évidente pour Virgil. Nous n'oublions pas qu'il a joué énormément de matches ces dernières années."