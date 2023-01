Le quintuple Ballon d’or n’a pas lésiné sur les moyens pour démarrer son aventure au Moyen-Orient. Jusqu’à ce qu’ils aient trouvé un nouveau domicile, lui et sa famille résideront dans le luxueux hôtel Four Seasons de Riyadh.

Four Seasons Hotel Riyadh ©Four Seasons Hotel Riyadh

Kingdom suite: Four Seasons Hotel Riyadh ©Kingdom suite: Four Seasons Hotel Riyadh

Cristiano Ronaldo a réservé pas moins de 17 chambres afin de contenter sa famille élargie, ses amis et les personnes en charge de la sécurité. Lui-même séjournera dans la Kingdom Suite, un espace de 365m²: "Divertissez les invités avec des vues inégalées de Riyad. Notre toute nouvelle suite s’étend sur les 48e et 50e étages de l’hôtel, avec un espace de vie incroyable, un bureau privé, une salle à manger et une salle multimédia”, peut-on lire sur le site de l’hôtel.

Kingdom suite: Four Seasons Hotel Riyadh ©Kingdom suite: Four Seasons Hotel Riyadh

D’après le Daily Mail, Cristiano Ronaldo et ses proches logeront au Four Seasons durant un mois. Le coût de l’opération devrait s’élever à 280.000€. Un montant que son nouveau club devrait régler.