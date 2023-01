En rémission d'un cancer des testicules, Sébastien Haller a effectué son retour: "Je ne me mets aucune limite dans ma tête"

Son retour à l'entraînement le 2 janvier avait suscité l'étonnement, mais l'attaquant ivoirien se sent prêt pour jouer une rencontre de Bundesliga et songe au duel de reprise de la compétition le 22 janvier contre le FC Augsburg. "Bien sûr, tout est possible. Je ne me mets aucune limite dans ma tête", a déclaré Haller. Ce mardi, Thorgan Hazard a joué la première mi-temps et Thomas Meunier, auteur de l'assist sur le 4e but, est monté au jeu après la pause.