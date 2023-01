De retour avec le PSG, une question faisait couler beaucoup d’encre dans l’Hexagone depuis la victoire argentine face à la France le 18 décembre dernier : le Parc des Princes allait-il célébrer son champion du monde, mais aussi bourreau de la France en finale ?

D’après nos confrères du Parisien, le club de la capitale a tranché : il n’y aura pas d’hommage organisé pour le septuple Ballon d’or. Selon le média français, “le club considère que l’accueil qui lui a été réservé lors de son retour au centre d’entraînement du camp des Loges la semaine dernière, où une haie d’honneur et une remise de trophée des mains de Luis Campos avaient eu lieu, suffit à marquer le coup. En outre on souligne que trois semaines et demie se sont déjà écoulées depuis la finale du 18 décembre ce qui n’est pas neutre”.

Reste désormais à savoir comment les supporters vont accueillir le capitaine de l’Albiceleste.