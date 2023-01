”Ses propos comme il l’a reconnu et admis ont été inappropriés. Je trouve que c’est une très bonne chose qu’il ait présenté ses excuses à Zizou. La situation sportive fait que cela a amené à une rivalité sportive entre nous deux. Voire pour certains une opposition. J’aurai toujours beaucoup de respect pour lui par rapport à ce que l’on a vécu et partagé ensemble. Déjà dans notre première vie comme joueur et par rapport à ce qu’il est ce qu’il représente dans le football et le sport français.”

Le Basque a également commenté la retraite internationale de Hugo Lloris. “J’ai en face de moi quelqu’un que je connais très bien, que je respecte beaucoup. Et quand une personne est animée d’une conviction profonde, elle ne prend pas de décision sur un coup de tête. C’est mûrement réfléchi. Je comprends sa décision même si je la regrette. C’est quelqu’un qui a été très important pour l’équipe de France tant humainement que sur le plan sportif. Il va nous manquer mais c’est sa décision et il faut lui dire merci pour tout ce qu’il a fait.”