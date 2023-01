Brighton tente de recoller les morceaux avec Trossard mais…

Leandro Trossard va au clash avec Brighton : le Diable veut partir cet hiver !

Même s’il est ciblé directement par l’agent du Diable rouge qui assure “qu’il ne parle plus à Leandro depuis désormais 4 semaines”, Roberto De Zerbi a tenté de calmer le jeu ce samedi après la superbe victoire face aux Reds (3-0). "Je suis désolé pour cette situation et je n’ai pas fait d’erreur avec lui. Les gens qui travaillent à l’intérieur de Brighton connaissent la situation et je me sens bien. Je suis prêt à lui ouvrir la porte parce que c’est un bon gars et c’est un très bon joueur qui est important pour nous.”

Le manager italien émet toutefois certaines conditions. “Je ne veux pas changer l’équipe mais il doit comprendre qu’il doit travailler avec mon attitude, avec ma manière parce que je suis l’entraîneur et que je décide des règles dans mon vestiaire. J’ai une responsabilité pour mes joueurs et pour mon club, je suis honnête et je suis très clair.”

”Nous devons penser à l’équipe plus qu’à nous-mêmes”

En fin de contrat chez les Seagulls dans six mois, Leandro Trossard n’a toujours pas trouvé d’accord pour une éventuelle prolongation. Mais Brighton espère passer au-delà des actuels désaccords. “Ce n’est pas une mauvaise situation, c’est une excellente situation”, estime De Zerbi. “Car s’il apprend et que nous améliorons notre manière de faire, nous ne pouvons qu’avancer dans la bonne direction. Et pour réaliser nos rêves, il n’y a qu’un seul moyen : être ouvert pour s’améliorer et être prêt à travailler dur, parce que nous sommes Brighton, une équipe de niveau moyen dans cette compétition. Donc nous devons penser à l’équipe plus qu’à nous-mêmes.”

Pas certain que ce discours puisse aider Leandro Trossard à revenir en arrière. D’autant que le joueur souhaite franchir un cap en rejoignant un club du haut de tableau. Tottenham, Chelsea, Newcastle ou encore Arsenal s’intéressent fortement au joueur de 28 ans.