Italie: l'Atalanta cartonne, la Lazio et la Roma assurent aussi

Une semaine avant d'aller défier la Juventus, la "Dea" (6e) a martyrisé Guillermo Ochoa, le nouveau portier de la Salernitana, abandonné par sa défense et battu à huit reprises. L'Atalanta est la première équipe à mettre huit buts dans un match de championnat depuis l'Inter Milan en 1996.

Dans cette avalanche de buts, à retenir l'impact du jeune attaquant danois Rasmus Hojlund, 19 ans, qui a provoqué deux penalties et signé en puissance le but du 5-1, mais aussi les jambes de Jérémie Boga, auteur du premier but, et d'Ademola Lookman, auteur d'un doublé.

Le public bergamasque n'a pas boudé cette première victoire à domicile depuis le 15 octobre et retrouve l'espoir de voir la "Dea" reprendre pied dans le Top 4 en cas de succès à Turin.

"Malgré sa défaite à Naples, la Juventus reste une grande équipe. Ce sera un match difficile mais qui peut nous donner des indications sur notre croissance", a prévenu l'entraîneur de l'Atalanta Gian Piero Gasperini sur DAZN.

Immobile blessé

Son homologue de la Salernitana Davide Nicola, menacé après cette déroute selon certains médias, n'a pas cherché d'excuse: "Après une telle défaite, il n'y a pas d'analyse à faire, cela veut dire que tu n'avais pas la détermination adéquate."

Spectaculaire, Dybala l'a aussi été en soirée pour offrir à la Roma (7e) un précieux succès sur la Fiorentina.

L'Argentin a parfaitement conclu deux offrandes de Tammy Abraham (40e, 82e) pour mater une Viola combative mais trop rapidement réduite à dix, en raison de deux fautes de son défenseur Dodo (premier jaune à la 4e, second à la 24e).

Ce succès permet à la Louve de rester à la hauteur de l'Atalanta et de la Lazio (5e), qui n'a pas raté non plus l'occasion de se rapprocher de l'AC Milan, son prochain adversaire, au lendemain du décevant nul des Rossoneri à Lecce (2-2).

Mattia Zaccagni a ouvert la marque sur penalty (45+3e) et Felipe Anderson a scellé la victoire (90+4e).

Mauvaise nouvelle en revanche pour Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Lazio: la sortie précoce de Ciro Immobile, remplacé dès la 15e minute en raison d'une gêne à la cuisse droite. Nouveau coup dur pour le buteur italien, qui a déjà manqué plusieurs rencontres à l'automne pour un problème à la cuisse gauche.