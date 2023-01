Daniel Riolo dézingue Neymar : “C’est le plus gros flop de l’histoire du football”

”Est-ce qu’on se rend compte que Neymar, au niveau du recrutement et du salaire, c’est le plus gros flop de l’histoire du football ? Je ne vois pas de plus gros flop pour ce que ça a coûté, c’est horrible. Ce n’est pas parce qu’il a été bon dans deux matchs du Final 8 en 2020 que ça va te sauver la vie. Et aussi contre le Bayern Munich en 2021. Que le PSG arrête. Et on est en train de réfléchir à l’idée de prolonger Lionel Messi et Sergio Ramos…”

L’influenceur du football français s’étonne de la politique menée par les dirigeants. “Mais prolongez Messi pendant 20 ans, donnez-lui une loge et il viendra au stade quand il sera grand-père. Prolongeons Neymar et donnons-lui 15 ans de salaire au point où on en est.”

C’est ce que l’on appelle un tacle à la gorge.