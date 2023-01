L’ancien standardman Mathieu Dossevi se paye le VAR: "Trois aveugles dans un camion"

Et le médian offensif a été outré d’une décision prise contre l’AJ Auxerre. En effet, alors que Lens menait 1-0 contre l’AJA, le défenseur Souleymane Isaak Touré se voyait exclure pour un tacle qui ne semblait pas mériter de faute.

En effet, lorsque le défenseur tacle l’attaquant lensois, il prend le ballon et son tacle, bien que musclé, semble propre. Ce n’était pas l’avis de l’arbitre principal qui donnait un second carton jaune au défenseur auxerrois. Et les trois arbitres présents dans le camion du VAR n’ont pas indiqué à leur collègue que le tacle ne méritait pas de deuxième bristol jaune.

Et Matthieu Dossévi s’en est fâché sur Twitter. “Et encore une fois t’as visiblement 3 aveugles dans un camion qui sont incapables d’indiquer à leur pote qu’il y a strictement rien ! C’est chiant…”, a-t-il écrit.