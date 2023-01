Après la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone (3-1), le Real Madrid a pris une douche froide avec le but en début de rencontre de Capoue pour Villarreal (4e). Peu avant le repos, Chukwueze a enfoncé le clou (42e), creusant un écart de deux buts en faveur des locaux.

Mais le Real a puisé dans ses ressources, en deuxième période, pour revenir dans la partie. Vinicius a sonné la charge (57e), avant que Militao n'égalise (69e). À quelques minutes de la fin du match, Ceballos a libéré la Casa Blanca avec le but de la victoire (86e), pour envoyer son équipe en quarts de finale de la Coupe d'Espagne.

Thibaut Courtois a défendu les filets madrilènes pendant toute la rencontre, alors qu'Eden Hazard est resté sur le banc pendant toute la rencontre, pour la quatrième fois consécutive.

Le Real Madrid complète ainsi le tableau des quarts de finale déjà composé du Barça, de l'Atlético de Madrid, de Valence, de Séville, d'Osasuna, de la Real Sociedad et de l'Athletic Bilbao.

ANGLETERRE

Sans Kevin De Bruyne, laissé sur le banc par Pep Guardiola, Manchester City a remporté une spectaculaire victoire contre Tottenham, 4-2. Le match de la 7e journée de Premier League, prévu en septembre dernier, avait été reporté à la suite du décès de la Reine Elizabeth II.

Les Spurs ont joué un bien mauvais tour aux Skyblues en fin de première période en se bâtissant une avance de deux buts grâce à Kulusevski (44e) et Emerson Royal (45e+2). Mais au retour des vestiaires, Manchester City a augmenté le tempo pour recoller au score très rapidement, via Alvarez (51e) et Haaland (53e).

Déboussolé, Tottenham a totalement perdu le contrôle de la rencontre et Mahrez a inscrit le troisième but peu après l'heure de jeu (63e). L'Algérien s'est même fendu d'un doublé en infligeant le coup de grâce peu avant le coup de sifflet final (90e). Kevin De Bruyne, sur le banc de City, a été laissé au repos par son entraîneur Pep Guardiola.

Cette victoire est cruciale pour les Cityzens dans la course au titre. City (42 points) revient à 5 points d'Arsenal, qui compte un match de moins et affrontera Manchester United dimanche. Les Spurs concèdent une troisième défaite en quatre matchs et est 5e avec 33 points.