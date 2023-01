Allemagne: avec Casteels et Bornauw, Wolfsbourg étrille Fribourg pour le retour de la Bundesliga

Fribourg s'est effondré en deuxième mi-temps, encaissant trois buts supplémentaires des oeuvres de Gerhardt (56e), Baku (81e) et Waldschmidt sur pénalty (90e+4).

Koen Casteels dans les buts a pu compter sur la présence de Sebastiaan Bornauw devant lui pour garder le zéro. Les deux Belges ont disputé toute la rencontre chez les Verts.

Au classement, Wolfsbourg intègre provisoirement le top 6 avec 26 points, 1 de plus que Dortmund. Fribourg, 4e avec 30 points, est toujours à égalité avec Francfort et l'Union Berlin, 2e et 3e de Bundesliga.

l'Eintracht Francfort de Kolo Muani se place en dauphin du Bayern

L'Eintracht Francfort du vice-champion du monde français Randal Kolo Muani s'est installé à la deuxième place du championnat d'Allemagne, grâce à sa victoire samedi contre Schalke (3-0) qui lui permet de remonter à cinq points du Bayern après seize journées.

Sans être impérial, et même dominé une partie de la rencontre, l'Eintracht s'est montré réaliste et clinique, pour assurer l'essentiel, une victoire contre la lanterne rouge Schalke grâce à des réalisations de Jesper Lindström (22e), Rafael Borré (84e) et Aurélio Buta (90e).

Avec 30 points, les hommes de l'Autrichien Oliver Glasner prennent la deuxième place au classement grâce à une meilleure différence de buts sur Fribourg, complètement surclassé sur la pelouse de Wolfsburg (6-0), et l'Union Berlin, vainqueur de Hoffenheim (3-1), samedi après-midi.

Le trio compte un retard de cinq points sur les Munichois, décuples champions d'Allemagne en titre, et tenus en échec sur la pelouse de Leipzig vendredi soir (1-1).

Ces résultats permettent au Bayern de s'assurer pour la 26e fois l'honorifique titre de champion d'automne, qui mène dans deux tiers des cas au sacre en fin de saison (40 sur 59).

Le Bayern et l'Eintracht ont rendez-vous la semaine prochaine à l'Allianz Arena munichoise, pour la 18e journée du championnat.

Onzième passe décisive pour Kolo Muani

Avant ce choc de Bundesliga, Munich recevra Cologne mardi soir (20h30), alors que Francfort se déplacera mercredi sur la pelouse de Fribourg (20h30), pour le compte de la 17e journée.

Ces deux matches permettront de voir si Francfort, vainqueur de la Ligue Europa la saison passée et qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions (contre Naples), est en capacité de contester la domination du Bayern à l'échelle nationale cette saison.

Samedi, Francfort a une nouvelle fois pu compter sur son duo offensif composé de Kolo Muani et Lindström. Le jeune Français a idéalement lancé sur le côté droit son coéquipier danois qui s'est joué de la défense de Schalke pour marquer le premier but de la rencontre à la 22e minute.

Kolo Muani, révélation de l'équipe de France au Mondial-2022 avec notamment une occasion dans la dernière minute de la prolongation en finale contre l'Argentine qui aurait pu offrir le titre aux Bleus, a ainsi délivré sa 11e passe décisive en Bundesliga.

Le gardien de l'Eintracht Kevin Trapp, avec plusieurs parades en première et en seconde période, a permis à ses coéquipiers de rester devant au score, avant de voir Schalke s'effondrer en fin de rencontre