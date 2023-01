Débuts fracassants pour un jeune Belge en Bundesliga (VIDEO)

Jamais promu en équipe première au Club Bruges, Arne Engels a été vendu pour une “bouchée de pain” en début de mercato hivernal : à peine 100.000 euros. On aurait donc pu penser que le Belge allait surtout être utilisé pour l’équipe réserve d’Augsbourg. Que nenni.

Arne Engels 🇧🇪(2003) with a great debut assist!!!!pic.twitter.com/4L2HGi5D35 — Football Report (@FootballReprt) January 22, 2023

Et pour sa grande première en Bundesliga, il n’a pas fait les choses à moitié. Solide sur son côté droit, c’est lui qui a donné l’assist de l’égalisation à Demirovic (45e+1 : 2-2) via un superbe ballon en profondeur. Les magnifiques buts de Bynoe Gittens (75e) et Reyna (78e) n’ont toutefois pas permis à Augsbourg d’arracher un point, malgré la réponse de Colina (77e).

Notons que Thomas Meunier (blessé au mollet) était absent et que Thorgan Hazard n’est pas monté au jeu. Quant à l’attaquant ivoirien Sébastien Haller, il a effectué son grand retour à la compétition en remplaçant Moukoko à l’heure de jeu.