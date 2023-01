La plaignante, une femme âgée de 23 ans, accuse Dani Alves, comme le révèle El Mundo, de l'avoir violée, de l'avoir forcée à lui faire une fellation et de l'avoir giflée dans une salle de bain de l'espace VIP d'une boîte de nuit branchée de Barcelone.

Comme elle le confie au journal espagnol, elle aurait alerté la sécurité aussitôt sortie de cet espace VIP. Les agents de la boîte ont recueilli son témoignage ainsi que les témoignages de plusieurs témoins et ont emmené la victime présumée dans un centre de santé pour réaliser un examen médical.

Quand la police est arrivée sur place, Dani Alves avait quitté la boîte et avait, d'après El Mundo, pris un avion pour le Mexique, niant toute agression sexuelle: "Je dansais et je passais du bon temps sans envahir l'espace personnel de qui que ce soit. Je ne sais pas qui est cette dame. Comment aurais-je pu faire ça à une femme ? Non", a déclaré l'ancien joueur du Barça.