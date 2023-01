Il s'est offert un joli quintuplé et a signé un assist. Il est donc impliqué dans six des sept buts des siens. Bref, il a crevé l'écran et a impressionné les joueurs adverses, issus du monde amateur.

RMC a interrogé plusieurs joueurs du Pays de Cassel après la rencontre: "Ça va à 3.000, 10.000, 100.000 à l’heure, je n’arrive même pas à dire. On le voit partir et juste après il est devant le but", confie d'abord Kevin Rudent.

Et ce n'est pas le joueur Corentin Rapaille qui dira le contraire: "Ça va vite. Je vous invite à venir sur le terrain avec nous et de voir ce que ça donne mais ça va très très vite. Il était à la Coupe du monde il y a deux mois et on le voyait déjà prendre l’avantage sur les défenseurs. On attendait de voir ce que ça donnait en vrai. Et, avec Messi, c’est le meilleur joueur du monde", estime-t-il.

Même si tout le monde connait les qualités athlétiques de Kylian Mbappé, cela reste impressionnant à voir en vrai, et ce même depuis les tribunes. Gabriel Bpgaert, directeur sportif du club, explique: "C’est un extraterrestre. J’ai su qu’il a demandé à ne pas sortir à la mi-temps. Que ce soit une R1 ou une L1 en face, peu importe, il veut jouer il veut marquer. Il a été exemplaire ce soir comme il l’est tout le temps. C’est Kylian Mbappé."