Rififi pour le capitanat au PSG: Galtier confirme Mbappé alors que Kimpembé n’a “pas été mis au courant de cette décision”

Lundi, le PSG s’est facilement en Coupe de France face au Pays de Cassel (0-7). Mais un (gros) détail n’a pas échappé aux fins observateurs du club parisien : en l’absence de Marquinhos qui est le capitaine en titre, c’est Kylian Mbappé qui portait le brassard pour la première fois de sa carrière au coup d’envoi d’une rencontre. Après la rencontre, Christophe Galtier a clarifié la hiérarchie des capitaines dans le club : “J’avais décidé que Kylian devait être le second capitaine. Il est resté au PSG et il méritait d’avoir ce brassard-là quand Marqui n’est pas là”, a-t-il expliqué laissant comprendre que le Brésilien restait bien le capitaine mais que Presnel Kimpembé n’était plus le vice-capitaine au profit du génial attaquant français.

Cette prise de position de Galtier a étonné au Parc des Princes. Jusqu’au principal intéressé, Presnel Kimpembe. Selon RMC Sport, Kylian Mbappé est pourtant bien devenu le vice-capitaine du PSG. Dans une story Instagram, le défenseur français est revenu ces rumeurs qu’il dément farouchement : “Ces dernières heures, j’ai pu entendre et lire beaucoup de choses à mon sujet”, a confié le défenseur français, “je souhaite donc mettre les choses au clair afin d’éviter de continuer à faire propager de fausses informations à mon égard. Je n’ai pas été mis au courant de cette décision, ceci est complètement faux… Cela dit, je respecterai toujours les décisions du club.”

Reste que le média français a encore confirmé “ses informations sur le changement de statut de Kylian Mbappé”, rappelant que la star française voulait être au cœur du projet parisien lors de sa prolongation au Parc des Princes et que cette évolution va bien dans ce sens.

De son côté, Presnel Kimpembé soigne toujours une blessure au tendon d’Achille qui le tient écarté des terrains depuis début novembre. À son retour dans quelques semaines, il devra sans doute se faire à l’idée qu’il n’est plus le vice-capitaine du PSG…