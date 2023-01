Rapidement menés au score par un but d’un ancien de la maison, Morata, à la suite d’un superbe mouvement collectif initié par Koke et Molina, les hommes de Carlo Ancelotti ont éprouvé des difficultés à trouver des solutions.

"Don Carlo" avait privilégié l’expérience à la jeunesse. Le débat avait alimenté sa conférence de presse d’avant match. Les journalistes plaidaient pour le duo Asensio-Ceballos. Le technicien n’a pas souhaité céder à l’opinion publique. La vitesse et la percussion des jeunes éléments ont cruellement manqué en première période pour perturber des Colchoneros bien en place.

Pendant 45 minutes, le champion d’Europe en titre s’est cassé les dents en utilisant toute la largeur sans parvenir à trouver des espaces.

Après la pause, les coéquipiers de Benzema se sont montrés plus constructifs. L’entrée de Ceballos suite à la blessure de Mendy, Camavinga glissant du milieu au poste de latéral, n’est pas étrangère à cela. Le danger s’approchait du but d’Oblak et c’est à l’heure de jeu que Simeone a choisi de blinder son camp en faisant entrer Witsel. Cela n’a pas suffi.

Griezmann a bien failli tuer tout suspense à 20 minutes de la fin mais son coup franc a été stoppé parfaitement par Courtois. Derrière, Rodrygo a envoyé les siens en prolongations grâce à un superbe slalom.

Ce genre de match se joue toujours sur des détails. Les deux avertissements stupides récoltés par Savic en 2 minutes (97e, 99e) ont constitué le tournant de la rencontre. Derrière, Benzema a profité de la fatigue de la défense adverse pour inscrire le but de la qualification (2-1). Vinicius a fini par tuer le match à la dernière seconde (3-1).

Le Real est aux commandes de la ville mais il faudra gagner encore deux matchs pour être le roi du pays.

Fiche Technique

Real Madrid: Courtois ; Nacho (115e Odriozola), Militao, Rudiger, Mendy (44e Ceballos) ; Camavinga, Modric, Kroos (74e Asensio) ; Valverde (69e Rodrygo, 105e Mario Martin)), Vinicius, Benzema

Atlético Madrid: Oblak ; Molina, Savic, Hermoso, Mandava ; De Paul (83e Kondogbia), Lemar (74e Memphis), Koke (83e Saul Niguez), Griezmann (91e Barrios Rivas) ; Correa (74e Carrasco), Morata (63e Witsel)

arbitre : M. César Soto Grado

avertissements : De Paul, Reinildo, Hermoso, Ceballos, Vinicius, Savic, Koke.

Exclusion : 99e Savic (2 j.)

les buts : 19e Morata (0-1), 79e Rodrygo (1-1), 104e Benzema (2-1), Vinicius (120e+1).