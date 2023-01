Les Londoniens ont, comme à leur habitude, attendu le retour des vestiaires pour vraiment accélérer.

Son Heung-min, moins efficace que les saisons passées, s'est offert un doublé d'une frappe lointaine (50e) et sur une frappe en pivot (69e), avant que la nouvelle recrue, l'attaquant néerlandais Arnaut Danjuma, entré en jeu à la 71e, n'alourdisse la marque (89e).

A domicile et contre Reading, équipe entraînée par leur ancien milieu défensif Paul Ince, les Red Devils ont aussi attendu la seconde période pour faire la différence et, eux aussi, avec un doublé, inscrit par Casemiro.

Le Brésilien a d'abord été trouvé dans la surface par son compatriote Antony pour ouvrir le score d'une petite louche au-dessus du gardien (1-0, 54e), avant de doubler la mise d'un tir longue distance (2-0, 58e).

L'expulsion d'Andy Carroll, pour un second carton jaune, à la 65e, n'a pas arrangé les affaires de Reading qui a encaissé un troisième but quelques secondes plus tard, par Fred, sur un centre à tas de terre repris au premier poteau d'une talonnade, pour une soirée très brésilienne.

Le club de D2 a tout de même sauvé l'honneur sur corner par Amadou Mbengue (3-1, 72e).

Dans les autres matches du jour, Leicester s'est qualifié par la plus petite des marges (1-0) chez Walsall (D4), tandis que Leeds a facilement disposé du club de D3 d'Accrington (3-1).

Southampton, avec un doublé du Français Romain Perraud, a sorti (2-1) Blackpool (D2).

La seule équipe de l'élite à ne pas avoir encore validé son ticket pour les huitièmes de finale, samedi, est Fulham, tenu en échec (1-1) sur son terrain par Sunderland (D2).

Les Cottagers ont été sauvé par la VAR qui a annulé, pour hors-jeu au départ de l'action, un deuxième but inscrit en toute fin de match par la pépite Chris Rigg, 15 ans, et les deux équipes devront rejouer le match dans le nord de l'Angleterre.

Vendredi, lors de la grosse affiche de ces 16e, Manchester City avait pris le meilleur sur Arsenal (1-0).

Dimanche, Liverpool, le tenant du titre, se rendra à Brighton, alors que le Petit Poucet, Wrexham (D5) recevra Sheffield United, 2e de Championship.

Lundi, West Ham se déplacera à Derby County (D3).