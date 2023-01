Emmenés par un Antoine Griezmann en forme, les Colchoneros ont concédé quelques occasions en deuxième période, mais ont réussi à trouver la faille sur une ouverture en profondeur dans l'axe de Rodrigo de Paul, conclue du droit et en puissance par Saul Niguez (74e).

Il s'agit du premier but de la saison pour Saul, qui est revenu à Madrid après un prêt plutôt raté à Chelsea en 2021-2022. C'est aussi son premier but en Liga depuis deux ans presque jour pour jour (31 janvier 2021 à Cadix).

Les Rojiblancos ont également pu compter sur un Antoine Griezmann particulièrement remuant. L'international français a failli ouvrir la marque juste avant la pause, mais Manu Sanchez a contré sa tentative.

Il a encore eu une occasion à la 80e, mais son ballon piqué du gauche a heurté le visage du portier d'Osasuna, Aitor Fernandez.

Valence chute encore

Grâce à ce succès, les Colchoneros reviennent tout près du podium, et se remettent dans une bonne dynamique trois jours après leur défaite dans le derby de la capitale espagnole contre le Real Madrid en Coupe du Roi (3-1 a.p.).

Malgré la défaite, Osasuna (7e à trois points du Betis, 6e) confirme qu'il faudra compter avec lui pour la bataille pour les places européennes.

A l'heure de jeu (63e), les Navarrais ont failli débloquer la marque les premiers, sur un centre d'Ez Abde, lui aussi en grande forme, repris du plat du pied par Moi Gomez... mais Jan Oblak s'est bien couché pour repoussé cette frappe.

Plus tôt dans la journée, Valladolid a fait tomber Valence sur le fil, grâce à un but à la dernière minute (90e) signé Cyle Larin. Une victoire qui permet aux "Pucelanos" de s'éloigner un peu de la zone rouge, et de rejoindre les hommes de Gennaro Gattuso au classement, avec vingt points.