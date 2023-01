Jongles, reprise de volée : Victor Osimhen mène Naples à la victoire d’un superbe but (vidéo)

Mais qui arrêtera Naples et Victor Osimhen ? Apparemment pas la Roma. Dans le choc de la 20e journée de Serie A, le leader de la compétition a pris le meilleur sur la Louve en s’imposant 2-1. En première mi-temps, l’attaquant nigérian avait offert le premier but de son équipe au terme d’une action individuelle incroyable composée d’un contrôle de la poitrine, d’un jongle du genou et d’une lourde frappe dans le plafond adverse. Buteur pour la quatorzième fois de la saison en championnat, l’ancien joueur de Charleroi a une nouvelle fois éclaboussé la Serie A de sa classe.