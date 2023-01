La série se poursuit ! Équipe en forme avec ces 13 matchs sans défaite depuis l’intronisation de Will Still comme entraîneur principal, le Stade de Reims n’a pas cédé au Parc des Princes. Les hommes de Still ont fait jeu égal durant toute la partie et n’ont rien lâché. Titularisé après son retour de blessure, Thibault De Smet a maîtrisé parfaitement l’attaque parisienne. Foket a également réussi un match plein. Paris pensait pourtant avoir réalisé le plus dur. Le Brésilien Neymar avait profité d’un cafouillage pour ouvrir le score (51e). Les Champenois ont bien cru à l’égalisation lorsque Balogun a obtenu un penalty deux minutes après le but parisien. La Var l’a finalement annulé pour hors-jeu. Sur cette action, l’arbitrage vidéo a indiqué également à Monsieur Buquet le tacle dangereux de Verratti sur Ito avant son service pour Balogun. De quoi laisser ses partenaires à 10 pendant plus d’une demi-heure. Un véritable tournant du match.

Avec cette supériorité numérique, Reims n’a jamais abandonné. Signe de leur résilience, les Rémois ont égalisé à la dernière seconde par Balogun. Avec 14 matchs sans défaite, Still continue d’impressionner la France.

FT | Le @StadeDeReims explose de joie en égalisant à la dernière seconde face au PSG ! 😍🙌 #PSGSDR pic.twitter.com/jt6yxEqVk7 — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 29, 2023