"Nous assistons à la naissance d'un coach de haut niveau": les médias français conquis par Will Still après le nul au PSG

Avec un but dans les arrêts de jeu, un nul contre les stars franciliennes et une célébration épique, le coach a fait le tour des médias en France. Autant ou presque que son speech d'avant match. Capté par les images d'Amazon, le discours du frère de Edward, ancien coach de Charleroi aujourd'hui à Eupen, a fait mouche. "Si vous avez cru qu'on va aller au Parc et que l'arbitre va nous donner quoi que ce soit... Que dalle, ok?", commence-t-il, avec un ton franc qui le caractérise. "Alors c'est bien de se plaindre et de rouspéter. Fais ça dimanche! Si t'as les couilles grosses comme ça, fais ça dimanche aussi. Alors oui on est nuls, mais on reste lucides dans la tête ! C'est trois points dimanche aussi hein. Tu veux être un bonhomme ici, tu vas être un bonhomme au Parc aussi ! Donc tu te bats, car tu as besoin de te battre, mais tu fermes ta gueule !"

Un style cash qui détonne et étonne chez nos voisins. Si les Rémois n'ont pas pris les trois points, ils sont revenus avec un match nul mérité de la capitale. Au-delà du résultat, c'est surtout la manière qui interpelle. Car les rouges et blancs ne sont pas venus là pour parquer le bus. Loin de là !

Et cela n'a pas échappé aux médias français. Pour certains d'entre eux, Will Still a absolument tout d'un grand. "Nous assistons, semaine après semaine, à la naissance d'un technicien de haut niveau", commence le journal L'Equipe. "La manière dont son groupe a abordé le match - sans crainte, avec beaucoup de personnalité - est assez remarquable. Son plan de jeu a fonctionné. Il a manqué du réalisme dans un premier temps. Son coaching (Van Bergen mais surtout Doumbia, passeur décisif), quoiqu'un brin tardif, aboutit à ce nul ultra-mérité."

Pour nos confrères, l'entraîneur a trouvé la clé pour poser des problèmes au PSG. "Will Still doit regretter les opportunités gâchées en première période, largement dominée par ses hommes. Audacieux dans son plan de jeu, l'entraîneur belge a poussé ses joueurs vers l'avant, avec et sans ballon." Preuve qu'il a conquis tout le monde en France.

"Une des révélations de la saison"

À seulement 18 ans, le Belgo-Anglais commençait déjà sa carrière en tant qu'entraîneur adjoint de la réserve de Preston North End. Une précocité qui surprend en France. "Un nul au Parc des Princes et, plus que ça, cette façon décomplexée de regarder droit dans les yeux le champion de France", poursuit Eurosport France. Selon le média, le Belge est à la base des nouveaux succès du club. "Depuis quelques temps, Reims séduit. Mais ce dimanche, il méritait peut-être plus que le nul à Paris. L'architecte de cette réussite se nomme Will Still, le coach champenois. Il semble ne faire qu'un avec son groupe et lui donne une confiance à toute épreuve. Jusqu'où iront-ils avec leur nouvel ange gardien ? Personne ne le sait mais Will Still est déjà, assurément, l'une des grandes révélations de la saison."

Quinzième au moment de son arrivée, Reims se porte beaucoup mieux en championnat avec une onzième place. Avec une moyenne de 2 points pris par match, il fait plus de deux fois mieux que son prédécesseur Oscar Garcia (0,8). Adoubé par ses joueurs, il l'est également par sa direction. La preuve? Elle paye 25 000 euros par rencontre en amende pour leur joyau. En effet, Still n'a toujours pas obtenu la licence Pro UEFA, indispensable pour coacher un club de la Ligue Française Professionnelle (LFP). En tout, les dirigeants auront payé 575 000 euros pour tous les matchs entraînés par Still jusqu'en fin de saison. "Eh bien ça a déjà été négocié", a-t-il assuré au moment de savoir si cela allait être déduit de sa paye pour nos confrères du Daily Mail. "Ils m'ont dit: nous sommes prêts à investir dans ta carrière... mais tu dois continuer à gagner", a-t-il poursuivi dans un sourire communicatif.

Complimenté par nos voisins, le plus jeune entraîneur de l'histoire de la Jupiler Pro League (au Beerschot, 28 ans seulement) reste lucide. Surtout, il ne veut pas tirer la couverture sur lui après ce nouveau résultat positif. "C'est vraiment un point du collectif", a-t-il expliqué en conférence de presse. "Il y a un évènement qui est ce carton rouge. Paradoxalement, cela nous a fait sortir de notre cadre. On a eu du mal pendant quinze minutes, on a commencé à reculer. On effectue des changements qui ont apporté de l'énergie, un peu de qualité technique aussi. Le collectif nous a fait prendre un point dans ce match. Chapeau à tout le monde. Ça prouve à quel point notre groupe est solide." Alors que l'on prédisait la descente à son équipe, Will Still est en passe de maintenir le Stade de Reims. Un petit exploit qui en appelle d'autres pour celui qui s'est fait un nom et un prénom dans l'Hexagone.