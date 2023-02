Mais cette fois le collectif s'est réveillé pour sortir le PSG de la "mauvaise période" qu'il vit, selon le mot de l'entraîneur Christophe Galtier.

Le parfois décrié Fabian Ruiz, d'un but (55e) et d'une superbe passe pour Lionel Messi (72e) a relancé son équipe, qui n'avait pris que quatre points sur douze auparavant.

Warren Zaïre-Emery, 16 ans, a marqué en fin de match son premier but en L1 (90e+2), pour parachever la victoire sur une note d'optimisme et de fraîcheur.

Le leader du championnat garde de l'avance sur ses poursuivants, cinq longueurs sur Marseille (2e) et six sur Lens (3e).

Dans le jeu, le collectif parisien a semblé en progrès à La Mosson, sans son facteur équilibrant, Marco Verratti, suspendu, ni un de ses facteurs X, Neymar, légèrement blessé.

Mbappé touché à la cuisse

Sans retrouver la fluidité du début de saison, le PSG a dominé et mérité sa victoire, contestée trop tard par le but d'Arnaud Nordin (89e).

Mais le plus préoccupant reste la sortie sur blessure de son étoile au bout d'une petite vingtaine de minutes de jeu.

"Pas trop d'inquiétude", a réagi Galtier, parlant d'"une contusion ou un hématome, on ne sait pas encore. Pareil que Sergio (Ramos, également blessé, NDLR), avec l'enchaînement des matches on ne veut pas prendre de risques, ça ne paraît pas très grave ni l'un ni l'autre. On verra bien".

Après un contact avec Léo Leroy, Mbappé a senti une douleur derrière la cuisse gauche. Le choc avec le milieu montpelliérain était sur le haut de son tibia droit, étayant la thèse de la blessure musculaire. Mauvaise nouvelle pour le PSG avant la Saint-Valentin contre le Bayern, en Ligue des champions.

La star de l'équipe de France semblait maudite mercredi soir, manquant deux fois son penalty à retirer (8e et 10e minute).

Les malheurs de Galtier ne se sont pas arrêtés là. Quelques minutes plus tard, l'entraîneur parisien a aussi perdu Sergio Ramos, touché à l'adducteur, et remplacé par Renato Sanches (32e). Danilo Pereira a reculé d'un cran pour prendre sa place en défense centrale.

Ruiz buteur et passeur

L'ancien taulier du Real Madrid devrait se remettre rapidement. Dans ce secteur de jeu, Presnel Kimpembe n'a toujours pas repris l'entraînement collectif.

Il faudra attendre les examens médicaux pour savoir si Mbappé pourra revenir à temps pour la C1. Cette sortie met du sel sur la plaie du prêt manqué de l'ailier marocain Hakim Ziyech, à quatre minutes près car Chelsea n'a pas envoyé à temps les bons documents.

La poisse a longtemps semblé engluer les Parisiens, avec les buts refusés par l'arbitrage vidéo à Lionel Messi (35e) et Achraf Hakimi (54e), mais Fabian Ruiz a fini par décoller le sparadrap du Capitaine Haddock en marquant (55e), après une frappe d'Hakimi repoussée et une remise de la tête d'Hugo Ekitike, le remplaçant de Mbappé.

Puis il a offert un ballon en or à Messi, qui a battu Benjamin Lecomte d'un crochet délicat.

Montpellier a laissé passer sa chance, malgré les jolis gestes de Téji Savanier, comme ce sombrero par-dessus Ruiz (44e).

Stephy Mavididi a eu une balle de 2-2 face à Gianluigi Donnarumma (90e). L'Anglais avait signé un doublé crucial pour La Paillade le week-end dernier à Auxerre (2-0), dans un duel de la course au maintien.

Pourtant, Benjamin Lecomte, gardien de retour trois ans et demi après un premier passage très réussi dans le club, a tout fait. Il a repoussé deux penalties de Mbappé, le premier ayant été retiré car il avait bougé de sa ligne. Il en avait déjà arrêté un contre l'AJA!

Les PSG-Montpellier tournent décidément beaucoup autour des 11 m. L'aller avait été le théâtre du "penaltygate" entre Mbappé, qui en avait raté un, et Neymar, qui avait transformé le suivant. Le PSG s'était imposé 5-2.

Mais la blessure de Mbappé est plus embêtante qu'un - ou deux - penalties ratés.