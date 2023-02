L’ombre du fair-play financier plane sur Chelsea : une qualification en Champions League comme seule solution ?

À lire aussi

C’est bien simple, les Blues ont déboursé, à eux seuls, plus d’argent que toutes les écuries de Serie A, Ligue 1, Liga et Bundesliga réunies. Tout cela, alors que le fair-play financier est bel et bien une menace pour les gros clubs européens.

Et cette menace plane bien sur Stamford Bridge, selon The Times. Déjà à l’époque, l’ancien club d’Eden Hazard était surveillé de très près par l’UEFA mais n’avait pas été sanctionné grâce à l’assouplissement de certaines règles durant la pandémie.

Mais selon nos confrères britanniques et dans des propos rapportés par RMC, la donne a changé puisque Chelsea joue gros sur le plan financier, et donc sportif. Alors que seul Jorginho a quitté le club, la masse salariale n’a pas du tout baissé. Loin de là. Les hommes de Graham Potter doivent donc impérativement viser une qualification pour la prochaine édition de la Champions League s’ils veulent éviter toute sanction.

Deux solutions s’offrent alors aux Blues : se qualifier via le championnat même si c’est, pour l’instant, bien mal embarqué puisqu’ils pointent à une décevante dixième place, à dix unités de la dernière place qualificative pour la prochaine Coupe aux grandes oreilles.

Dernière solution ? Remporter une troisième Champions League dès cette saison. Mais avant cela, il va falloir sortir le Borussia Dortmund pour espérer rêver des quarts.