Naples, leader tranquille avec treize points d'avance sur ses plus proches poursuivants, se déplacera sur le terrain du mal classé la Spezia (17e et premier non relégable).

L'Atalanta, en revanche, recule légèrement de la cinquième à la sixième place après son revers à Sassuolo (15e), où elle a joué à dix à partir de la trentième minute et de l'exclusion du Danois Joakim Maehle pour une faute sur Domenico Berardi. Les Lombards ont même terminé à neuf, le Colombien Luis Muriel ayant reçu un carton rouge dans le temps additionnel (90+6), après être entré en jeu à la 80e minute !

L'attaquant français Armand Laurienté a inscrit le but du match à la 55e minute.

Au stade Olympique, la Roma menait 2-0 après seulement six minutes de jeu ! Le Brésilien Roger Ibanez (2e) et l'Anglais Tammy Abraham (6e) ont marqué sur deux services de l'Argentin Paulo Dybala. Le score en est resté là.

La journée se terminera mardi avec le déplacement de la Juventus à la Salernitana (16e). La Juve est treizième après les quinze points qui lui ont été retirés pour des fraudes comptables.