Romelu Lukaku : le derby pour stopper son abstinence de 100 jours

San Siro sera en feu ce dimanche soir (20 h 45). L’Inter et le Milan AC se retrouvent pour la troisième fois de la saison dans une rencontre qui sent la poudre à cause des nombreux enjeux. Le classement...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous