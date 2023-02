Sur des images diffusées par la chaîne espagnole DAZN, on peut entendre au moins un spectateur du stade Son Moix traiter le Brésilien de "singe".

L'attaquant international brésilien de 22 ans est la cible de plusieurs incidents racistes depuis quelques mois qui font l'objet d'enquêtes judiciaires.

La Ligue a déjà déposé six plaintes pour insultes racistes contre Vinicius dans différentes villes. Trois ont été rejetées, deux autres sont en cours de traitement devant les tribunaux de Valladolid et de Madrid, des villes où le joueur a été insulté par des supporters du Racing Valladolid en décembre et de l'Atlético Madrid en septembre.

"Le football espagnol a un problème avec Vinicius", a déclaré mardi l'entraîneur merengue Carlo Ancelotti, à Rabat où le Real Madrid doit disputer la demi-finale du Mondial des clubs contre le club égyptien Al Ahly, mercredi.

"Il semble qu'il soit victime de quelque chose que je ne comprends pas (...) et nous devons le résoudre", a ajouté le technicien italien.