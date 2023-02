Willi Orban, capitaine de Leipzig, pourrait manquer un match en raison d’un don de cellules souches

Le journal Bild a rapporté mardi qu’Orban se préparait pour la longue procédure prévue mercredi, et qu’une pause de 10 jours est recommandée. Orban est inscrit dans la base de données du Centre allemand des donneurs de moelle osseuse (DKMS) depuis 2017, après que l’équipe de Leipzig se soit inscrite dans le cadre d’une campagne. “Bien sûr, j’ai été surpris au début quand j’ai appris que j’étais éligible en tant que donneur. Mais je n’ai jamais eu de doutes. C’est l’occasion de sauver une vie humaine avec très peu d’efforts. J’espère vraiment que mon don pourra contribuer à la guérison complète du receveur”, a déclaré Orban. “Bien sûr, je risque de manquer un match, mais malgré toute mon ambition sportive, c’est secondaire dans ce cas. Et ceux qui me connaissent savent que je ferai tout pour rejoindre rapidement l’équipe.” Orban a joué tous les matchs de Leipzig cette saison.