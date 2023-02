Chelsea concède le partage à West Ham et voit l'Europe s'éloigner

A la mi-temps, les deux équipes avaient marqué une fois au London Stadium. Joao Felix (16.), prêté par l'Atlético, a ouvert le score pour les Blues, Emerson (28., ex-Chelsea) a égalisé pour les Hammers. Tomas Soucek a vu le but victorieux pour le compte des hôtes refusé pour cause de hors-jeu et quelques instants plus tard, le ballon à l'autre bout du terrain n'est pas allé sur le point de penalty après une faute de main douteuse.