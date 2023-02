La poisse continue pour le PSG : plusieurs joueurs sont touchés par un virus intestinal

En effet, selon les informations de RMC Sport, un virus circule au Camp des Loges et aurait déjà fait plusieurs victimes parmi les joueurs. Ceux-ci souffriraient de vomissements, maux de ventre et fatigue. Si on ne sait qui sont exactement les joueurs touchés, ce n’est absolument pas une bonne nouvelle et certainement pas la meilleure préparation avant la Ligue des Champions.

On en saura sans doute un peu plus ce samedi après-midi puisque les Parisiens affrontent Monaco en Ligue 1.