Après avoir battu Al-Ahly en demi-finale, le club européen a pris la mesure de Al-Hilal en finale en s'imposant sur le score de 5 buts à 3.

Valverde et Vinicius Jr ont chacun inscrit un doublé et Karim Benzema a mis l'autre but des Madrilènes.

Du côté d'Al-Hilal, Vietto a également mis deux buts et Marega a aussi trouvé le chemin des filets.

Thibaut Courtois et Eden Hazard, tous deux blessés, n'étaient pas du voyage pour disputer ces deux matchs.